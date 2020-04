Terremoto in Campania, due scosse nel giro di poche ore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Trema la terra in Campania con il secondo sisma nel giro di poche ore. Paura tra gli abitanti per le ripetute scosse della giornata. Immagine da PixabayUna scossa di magnitudo di 3,1 della Scala Richter a 3 chilometri a Sud di Nusco è stata percepita in provincia di Avellino. Il sisma si è verificato alle 18,38, secondo quanto hanno registrato i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Nessun danno particolare è stato registrato ma ciò non ha evitato alla popolazione di cadere in una grande paura. Questo poiché sempre a Nusco questa mattina alle 7,30 un’altra scossa era già stata percepita. Si mantiene dunque alta l’attenzione generale e tutti sono pronti per eventuali nuove scosse. L'articolo Terremoto in Campania, due scosse nel giro di poche ore è ... Leggi su chenews Terremoto - paura in Campania : nuova scossa in provincia di Avellino [MAPPE e DETTAGLI]

