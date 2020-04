Terremoto, ancora paura in Campania: nuova scossa in provincia di Avellino [MAPPE e DETTAGLI] (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Campania. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 18.38. L’epicentro è stato localizzato a Nusco, in provincia di Avellino, mentre l’ipocentro a soli 14 Km di profondità. Nella zona si stanno registrando scosse da oggi. Stamani la Campania aveva infatti avuto un risveglio di paura proprio a causa di un sisma a Nusco che era stato avvertito dalla popolazione. L'articolo Terremoto, ancora paura in Campania: nuova scossa in provincia di Avellino MAPPE e DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu "Proprio non me ne fr***". Terremoto ad Amici : Nicola insulta ancora la Celentano

TERREMOTO OGGI ROMA M 3.0/ Ingv ultime scosse - trema ancora la terra nel Lazio

Marche - la terra trema ancora : all’alba terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Macerata (Di mercoledì 15 aprile 2020) Unadiè stata registrata poco fa in. La, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 18.38. L’epicentro è stato localizzato a Nusco, indi, mentre l’ipocentro a soli 14 Km di profondità. Nella zona si stanno registrando scosse da oggi. Stamani laaveva infatti avuto un risveglio diproprio a causa di un sisma a Nusco che era stato avvertito dalla popolazione. L'articoloinindie DETTAGLI Meteo Web.

Borderline_24 : #Avellino, trema ancora la terra: scossa avvertita anche in #Puglia - trikrublodreina : Ancora un’altra scossa ed è la seconda che sento oggi #Terremoto - giorgioguidi2 : RT @ernesto74403396: Molti amici che li hanno ricevuti, sono ancora increduli. Uno mi ha detto :abituato a governi che non sapevano gestir… - fabiomorelli75 : RT @ernesto74403396: Molti amici che li hanno ricevuti, sono ancora increduli. Uno mi ha detto :abituato a governi che non sapevano gestir… - sergimagugliani : RT @ernesto74403396: Molti amici che li hanno ricevuti, sono ancora increduli. Uno mi ha detto :abituato a governi che non sapevano gestir… -