Terremoto a Piacenza | scossa di magnitudo tra 3 5 a Ferriere

scossa di Terremoto in provincia di Piacenza nella serata di oggi, mercoledì 15 aprile. L'evento sismico registrato alle ore 22.02 con epicentro nei pressi del comune di Ferriere. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il Terremoto ha avuto magnitudo pari a 3.5 della scala Richter.

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Piacenza TERREMOTO nella zona di Piacenza (PC) con STIMA PROVVISORIA Magnitudo tra 3.3 e 3.8. A breve altri dettagli. iL Meteo Nel 1117 un violento terremoto rase al suolo il duomo di Cremona

Il terremoto aveva apportato danni inestimabili ... operata dal vescovo Sicardo alla presenza di Arrigo VI (re d'Italia e figlio di Federico Barbarossa), della di lui consorte Costanza e dei vescovi ...

Il Pd: «Piacenza acceleri la realizzazione del nuovo ospedale, sono troppi 10 anni»

Oggi Piacenza ha quasi triplicato i posti di terapia intensiva ... Ho però una certezza, come la ebbi ai tempi del tremendo terremoto che scosse parte della nostra regione circa otto anni fa: ...

