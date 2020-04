Terim guarito dal Coronavirus: l’annuncio dell’allenatore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Buone notizie dalla Turchia: Fatih Terim è guarito dal Coronavirus. Il messaggio dell’allenatore del Galatasaray Fatih Terim è guarito dal Coronavirus. Dopo essere risultato positivo al COVID-19 ed essere stato ricoverato in ospedale tre settimane fa, l’ultimo test del tampone ha dato un esito negativo. L’allenatore del Galatasaray ha annunciato personalmente la buona notizia nel corso di una diretta Instagram. Il tecnico ora si concederà un periodo di riposo, nell’attesa di ritornare in panchina alla guida del suo club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fatih Terim è guarito - negativo l’ultimo tampone : l’annuncio in una diretta social (Di mercoledì 15 aprile 2020) Buone notizie dalla Turchia: Fatihdal. Il messaggio dell’allenatore del Galatasaray Fatihdal. Dopo essere risultato positivo al COVID-19 ed essere stato ricoverato in ospedale tre settimane fa, l’ultimo test del tampone ha dato un esito negativo. L’allenatore del Galatasaray ha annunciato personalmente la buona notizia nel corso di una diretta Instagram. Il tecnico ora si concederà un periodo di riposo, nell’attesa di ritornare in panchina alla guida del suo club. Leggi su Calcionews24.com

