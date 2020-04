Tennis | Fabio Fognini | una lunga sosta per curare gli infortuni e godersi la famiglia

(Di mercoledì 15 aprile 2020)sta vivendo questo periodo diforzata a casa con la sua. Spesso sui social posta immagini di divertenti scambi con la moglie Flavia Pennetta. Ilta di Arma di Taggia sta sfruttando questo complicato momento per recuperare energie fisiche e mentali in vista della ripartenza, anche se al momento è impossibile stabilire quando avverrà. Il ligure nelle scorse settimane ha dovuto affrontare diversi problemi fisici, prima la caviglia, poi il polpaccio che lo ha condizionato nel mese di febbraio.spera di non perdere l’intera stagione sull’amata terra rossa, al momento è stato rinviato il Roland Garros a settembre e, se le condizioni lo permetteranno, si giocheranno sulla sua superficie preferita anche gli Internazionali d’Italia a ottobre. Questi mesi di inattività gli stanno ...

Fabio Fognini sta vivendo questo periodo di sosta forzata a casa con la sua famiglia ... Fognini il prossimo 24 maggio compirà 33 anni e già in passato ha dichiarato che quando non sentirà più le ...Si deve ricominciare solo quando finirà la pandemia, prima farò molta fatica a pensare di giocare a porte chiuse: non parteciperò ai tornei se non sarà sicuro". E' questo il pensiero di Fabio Fognini ...