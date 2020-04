Tellonym, come funziona il nuovo social che sta facendo impazzire i più giovani (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'app che ha sorpreso di più in questo inizio 2020 è Tellonym, l'ultima idea social pensata per i più giovani. Dopo aver un po' mollato la presa su Facebook, Snapchat e TikTok per l'impennata dell'età media dei suoi utenti, gli adolescenti si sono spostati dentro questa applicazione che è una sorta di social network che consente agli utenti di ricevere domande e messaggi a cui puoi rispondere direttamente sul tuo profilo. Se non la conosci, probabilmente succederà a breve e siamo certi che sia già installata sullo smartphone di tuo figlio o di un nipote tra i 13 e i 19 anni. Per chi si ricorda Sararah il concetto è simile: puoi entrare in contatto con i tuoi amici e chiedere loro ogni genere di domanda, senza che loro possano sapere che sei stato tu a farlo. Basta creare un account, cercare la persona che ci interessa e inviare una ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'app che ha sorpreso di più in questo inizio 2020 è, l'ultima ideapensata per i più. Dopo aver un po' mollato la presa su Facebook, Snapchat e TikTok per l'impennata dell'età media dei suoi utenti, gli adolescenti si sono spostati dentro questa applicazione che è una sorta dinetwork che consente agli utenti di ricevere domande e messaggi a cui puoi rispondere direttamente sul tuo profilo. Se non la conosci, probabilmente succederà a breve e siamo certi che sia già installata sullo smartphone di tuo figlio o di un nipote tra i 13 e i 19 anni. Per chi si ricorda Sararah il concetto è simile: puoi entrare in contatto con i tuoi amici e chiedere loro ogni genere di domanda, senza che loro possano sapere che sei stato tu a farlo. Basta creare un account, cercare la persona che ci interessa e inviare una ...

