Telegram verrà sospeso in Italia? Ecco la proposta choc (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il caso Telegram di questi ultimi giorni ha destato molto scalpore e indignazione. Nei giorni scorsi, infatti, è venuta alla luce una vicenda torbida. Moltissime foto di utenti sconosciuti sono state rubate dai profili Facebook, Instagram e Twitter e trasformate in materiale pornografico. Non solo. Telegram verrebbe utilizzato da alcuni utenti anche per la distribuzione illecita di giornali. Ed è soprattutto per questo motivo che è partita una proposta (come segnalato dal Il Post.it) da parte della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG). La proposta chiede di sospendere il servizio di messaggistica in Italia. La richiesta è stata inviata all’Autorità Garante delle Comunicazione (AGCOM). Secondo quanto riportato dalla testa giornalista, la FIEG avrebbe chiesto: Un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di Telegram, sulla base ... Leggi su trendit Telegram verrà sospeso in Italia? Ecco cosa è stato proposto (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il casodi questi ultimi giorni ha destato molto scalpore e indignazione. Nei giorni scorsi, infatti, è venuta alla luce una vicenda torbida. Moltissime foto di utenti sconosciuti sono state rubate dai profili Facebook, Instagram e Twitter e trasformate in materiale pornografico. Non solo.verrebbe utilizzato da alcuni utenti anche per la distribuzione illecita di giornali. Ed è soprattutto per questo motivo che è partita una(come segnalato dal Il Post.it) da parte della Federazionena Editori Giornali (FIEG). Lachiede di sospendere il servizio di messaggistica in. La richiesta è stata inviata all’Autorità Garante delle Comunicazione (AGCOM). Secondo quanto riportato dalla testa giornalista, la FIEG avrebbe chiesto: Un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di, sulla base ...

calcolodemo : @chedisagio Telegram nn verrà chiuso perché gli inserzionisti sono felicissimi che la gente legga le loro riviste c… - zazoomblog : Telegram verrà sospeso in Italia? Ecco cosa è stato proposto - #Telegram #verrà #sospeso #Italia? - Samvise8 : @deidesk Telegram ha reso la pirateria una cosa 'mainstream' perchè comodo e intuitivo. Non cadrà di certo sotto i… - ematr_86 : @IlMontanari @Marco_The_Pecof @Fabopolis ps: tanto verrà creato un altro Telegram che fai, fai un'altra causa per i… - riccardopalombo : @Alex4nderRM @EmeiMarkus Ciao, ne ho parlato tante volte su Telegram e su YouTube. Forse verrà fuori qualcosa, ma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram verrà Davide Faraone: «Mia figlia Sara e il suo autismo» Corriere della Sera