Taxi | ecco le richieste | pareti anti rapina e sostegno reddito

Roma – Sfruttare la possibilita' offerta dai decreti di installare sulle auto divisori di plexiglass anticoronavirus per farne delle vere e proprie pareti antirapina. sostegno al reddito, visto il calo dell'80% del fatturato. Eliminazione dell'orario minimo di lavoro e cancellazione dei turni di notte. Dotazione di mascherine FFp2. Sono queste le richieste piu' importanti arrivate dagli operatori del settore Taxi, riuniti questa mattina per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, per partecipare in videoconferenza della commissione Mobilita' del Comune di Roma, convocata proprio per fare il punto della situazione a un mese e mezzo dal lockdown causato dal coronavirus. Alla riunione, oltre all'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese e al presidente della commissione, Enrico Stefano, hanno partecipato Andrea Gioia dell'Usb ...

“Gradiremmo- gli ha fatto eco Gioia- che il materiale di protezione venisse distribuito con un foglio ... fase l’utenza preferira’ usare modalita’ di trasporti a distanziamento sociale e quindi molti ...

La vita nel Lazio dopo il Coronavirus: distanziamento sociale, lavoro e consumo in sicurezza, ecco il piano della Regione

‘Tornare alle abitudini in condizioni di sicurezza diverse’: ecco il piano per riorganizzare le città Con una avvertenza ... Regione Lazio, norme di sicurezza anche nel settore dei trasporti, divisori ...

“Gradiremmo- gli ha fatto eco Gioia- che il materiale di protezione venisse distribuito con un foglio ... fase l’utenza preferira’ usare modalita’ di trasporti a distanziamento sociale e quindi molti ...‘Tornare alle abitudini in condizioni di sicurezza diverse’: ecco il piano per riorganizzare le città Con una avvertenza ... Regione Lazio, norme di sicurezza anche nel settore dei trasporti, divisori ...