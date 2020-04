Tallulah figlia di Demi Moore “si rasa a zero” ed è uguale al soldato Jane film interpretato dalla madre (FOTO) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Talullah Willis, tutti insieme appassionatamente Tallulah Willis, identica alla mamma Demi Moore quando interpretava il suo ruolo in soldato Jane. Demi Moore che oggi ha 57 anni, in passato sposata con Bruce Willis, 65 anni ha avuto tre figlie, la più grande Rumer 31 anni, Scout 28, la più piccola Talullah 26 anni. Proprio talullah in questi giorni ha postato sul profilo Instagram una foto in cui le sorelle, la mamma e lei compresa indossano lo stesso pigiama. Un pigiama a righe verdi e bianche, che dona tantissimo ad ognuno di loro. Nonostante Demi Moore e Bruce Willis siano divorziati ormai da vent’anni, dopo 12 anni di matrimonio continuano a vedersi, per non far mancare nulla alle figlie. Nel 2005 poi Demi ha sposato Ashton Kutcher, dal quale si è separata dopo pochi anni, mentre Bruce ha sposato Emma heming nel 2009. In questi giorni di quarantena, la ... Leggi su kontrokultura “Uguale al soldato Jane”. Tallulah - la figlia di Demi Moore e Bruce Willis si rasa a zero ed è la fotocopia della mamma

Insieme a loro anche il fidanzato di Tallulah, Dillon Buss, e quello di Scout, Jake Miller. Molti fan in ogni caso si sono chiesti come mai Bruce non stia passando questo complicato momento insieme ...

La famiglia Willis si riunisce in quarantena. Bruce e Demi Moore, da vent'anni divorziati ma sempre in ottimi rapporti, hanno deciso di chiudersi in casa con i loro figli, Rumer di 31 anni, Scout di ...

