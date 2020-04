Taglio stipendi Roma, Pallotta vuole un taglio di 30 milioni (Di mercoledì 15 aprile 2020) taglio stipendi Roma, Pallotta vuole un taglio di 30 milioni. Si va verso la ricapitalizzazione, ecco il piano dei giallorossi Il taglio stipendi è uno degli argomenti che sta monopolizzando la serie A. Anche la Roma – come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sta cercando di attuare un piano per tagliare gli ingaggi. James Pallotta, presidente dei capitolini, vuole ricapitalizzare subito la società. Probabilmente però verso il taglio degli stipendi per circa 30 milioni di euro. Il tetto massimo, invece, sarà di 3 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Taglio stipendi - Juve U23 e Primavera come CR7 e compagni

Taglio stipendi calciatori : alcuni calciatori si sono affidati a degli avvocati

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi coronavirus : in Giappone taglio stipendi parlamentari (Di mercoledì 15 aprile 2020)undi 30. Si va verso la ricapitalizzazione, ecco il piano dei giallorossi Ilè uno degli argomenti che sta monopolizzando la serie A. Anche la– come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – sta cercando di attuare un piano per tagliare gli ingaggi. James, presidente dei capitolini,ricapitalizzare subito la società. Probabilmente però verso ildegliper circa 30di euro. Il tetto massimo, invece, sarà di 3. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Cuore #Giovinco, per lo stipendio fa lui il primo passo con l'Al Hilal - ManlioDS : L'unica #patrimoniale che vogliamo è il TAGLIO DEGLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI. Il Governo non ha nessuna intenzion… - forumJuventus : Cuadrado: 'Taglio stipendi? abbiamo discusso coi compagni e abbiamo trovato giusto farlo. Speriamo di essere d'esem… - gjscco : RT @Gio2020Gio: @viking75_ac @ElioLannutti No? Ti risulta che siamo diventati siTav?Ti risulta che rinneghiamo i 2 mandati, l' acqua pubbli… - andreafumi : RT @CalcioFinanza: Taglio stipendi, #Juventus al lavoro anche su #Primavera e U23 -