Taglio stipendi Parma, Faggiano: «Oltre al calciatore c’è l’uomo» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Daniele Faggiano si fa portavoce del Parma: le parole del direttore sportivo sull’annuncio relativo al Taglio stipendi per i calciatori In collegamento con gli studi di Sky Sport, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha commentato il provvedimento adottato dal club crociato riguardante il Taglio degli stipendi dei calciatori. Taglio stipendi – «Non dovrei parlare io ma il gruppo squadra, staff e società compresi. Penso che ci siamo mossi in una certa maniera, positivamente, la squadra ha capito subito. La situazione è un problema caduto dal cielo, siamo stati tanto coscienziosi. E’ passato qualche giorno perché parlare in videochiamata non è mai facile. Il calcio non è tennis, si parla con tante persone, ci sono di mezzo i procuratori. I calciatori, uno per uno, hanno fatto la loro scelta. E’ un passo non ... Leggi su calcionews24 Parma - accordo club-tesserati sul taglio di un mese di stipendi

Taglio stipendi calciatori : ecco la decisione del Parma. Il comunicato

