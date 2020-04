Storia delle Olimpiadi: Agostino Straulino, l’oro di una leggenda della vela italiana (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lussinpiccolo è il capoluogo di un’isola della costa dalmata che fu prima Jugoslavia, poi Italia, poi ancora Jugoslavia ed infine Croazia. Proprio qui, da una famiglia originaria della Carnia, nacque nel 1914 la più grande leggenda della vela italiana. È questa la Storia di Agostino “Tino” Straulino. Nascere in quella zona significa amare fin da subito il mare. Ed anche per Agostino è così: a 5 anni la prima barchetta, una “Passera Lussignana”, imbarcazione tipica del Quarnaro. A 17 naviga per un anno intero lungo la costa dalmata in quello che fu il suo vero battesimo del mare. Entra nella Marina Militare a Livorno e partecipa alla Seconda Guerra Mondiale. Nel secondo dopoguerra, mentre lentamente si cerca di tornare alla vita normale dopo gli anni del terrore, Straulino inizia a pensare al suo nuovo sogno: Londra non ... Leggi su oasport Storia delle Olimpiadi : Agostino Straulino - l’oro olimpico di una leggenda della vela italiana

La Guardia di Finanza fa un blitz in regione Lombardia per la storia del Pio Albergo Trivulzio e delle RSA

LA STORIA/ Jacob - la “fede” della mamma ti ha tenuto in vita più delle macchine (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lussinpiccolo è il capoluogo di un’isolacosta dalmata che fu prima Jugoslavia, poi Italia, poi ancora Jugoslavia ed infine Croazia. Proprio qui, da una famiglia originariaCarnia, nacque nel 1914 la più grande. È questa ladi“Tino”. Nascere in quella zona significa amare fin da subito il mare. Ed anche perè così: a 5 anni la prima barchetta, una “Passera Lussignana”, imbarcazione tipica del Quarnaro. A 17 naviga per un anno intero lungo la costa dalmata in quello che fu il suo vero battesimo del mare. Entra nella Marina Militare a Livorno e partecipa alla Seconda Guerra Mondiale. Nel secondo dopoguerra, mentre lentamente si cerca di tornare alla vita normale dopo gli anni del terrore,inizia a pensare al suo nuovo sogno: Londra non ...

EnricoLetta : Questa volta sbotto ??. Basta #autodenigrazione come sport nazionale. Gli italiani stanno dando da settimane una pr… - lucasofri : Anni fa mi appassionai alla storia di Hart Island, del suo cimitero e delle fosse comuni, su cui comprai un bel lib… - amnestyitalia : La storia di Marta è la storia di molte donne che si trovano intrappolate in relazioni violente. In questo momento… - tomtir : RT @MicheTiraboschi: Oggi un incontro da non perdere tra @PietroIchino e @EmanueleDagnino: uno dei Maestri del diritto del lavoro italiano… - Radio1088 : #AccaddeOggi ?? 1452 - Nasce #LeonardoDaVinci . Destinato a diventare uno dei geni più grandi della storia dell’uma… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia delle Storia minima della racchetta ‘Maxima’, che ha segnato un secolo di tennis Ubi Tennis Storia delle Olimpiadi: Agostino Straulino, l’oro di una leggenda della vela italiana

Proprio qui, da una famiglia originaria della Carnia, nacque nel 1914 la più grande leggenda della vela italiana. È questa la storia di Agostino “Tino” Straulino. Nascere in quella zona significa ...

Dopo due mesi di interruzione delle attività i campi sono diventati cattedrali nel deserto

Viaggio fra alcuni degli impianti di gioco delle società mantovane nelle festività di Pasqua più anomale della storia del calcio MANTOVA. Doverosa premessa: questa pagina nasce non per fare le pulci ...

Proprio qui, da una famiglia originaria della Carnia, nacque nel 1914 la più grande leggenda della vela italiana. È questa la storia di Agostino “Tino” Straulino. Nascere in quella zona significa ...Viaggio fra alcuni degli impianti di gioco delle società mantovane nelle festività di Pasqua più anomale della storia del calcio MANTOVA. Doverosa premessa: questa pagina nasce non per fare le pulci ...