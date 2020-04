Stop a paradisi fiscali e concorrenza sleale. M5S avvisa la Vestager. Lettera aperta alla commissaria Ue: “Garantisca le regole commerciali” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una Lettera aperta, voluta da tutto il Movimento cinque stelle e simbolicamente firmata dai due capigruppo al Senato e alla Camera, Gianluca Perilli e Davide Crippa, ed indirizzata all’attenzione del Commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager per ribadire con forza la necessità di un sostegno forte e concreto dell’Unione Europea al sistema delle imprese, vera spina dorsale dell’economia italiana e non solo, ora messa in crisi dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione mondiale del Covid-19. Ma affinché questo sia garantito, scrivono i penstellati, “l’Europa deve garantire equità tra i Paesi e una regia ad hoc per tutelare le nostre imprese da comportamenti non concorrenziali. Non possiamo permettere che il nostro Paese, che ha messo davanti a ogni interesse quello della salute dei cittadini, venga per questo ... Leggi su lanotiziagiornale Paradisi fiscali - Di Maio lancia la sua battaglia alla Ue : “Stop doppia morale” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Una, voluta da tutto il Movimento cinque stelle e simbolicamente firmata dai due capigruppo al Senato eCamera, Gianluca Perilli e Davide Crippa, ed indirizzata all’attenzione del Commissario europeoMargretheper ribadire con forza la necessità di un sostegno forte e concreto dell’Unione Europea al sistema delle imprese, vera spina dorsale dell’economia italiana e non solo, ora messa in crisi dall’emergenza sanitaria dovutadiffusione mondiale del Covid-19. Ma affinché questo sia garantito, scrivono i penstellati, “l’Europa deve garantire equità tra i Paesi e una regia ad hoc per tutelare le nostre imprese da comportamenti non concorrenziali. Non possiamo permettere che il nostro Paese, che ha messo davanti a ogni interesse quello della salute dei cittadini, venga per questo ...

Proprio il titolare della Farnesina nei giorni scorsi aveva lanciato il tema della lotta ai paradisi fiscali in Europa: “È un tema che necessariamente deve essere affrontato, in Europa non si può ...

