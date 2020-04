Stalker di Giorgia Meloni sottoposto a perizia psichiatrica: “È socialmente pericoloso” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lo Stalker di Giorgia Meloni è stato sottoposto a perizia psichiatrica, come rischiesto dall'avvocato della leader di Fratelli d'Italia. Il perito Andrea Baldi è convinto che si tratti di "un soggetto socialmente pericoloso, affetto da disturbo delirante, che va ricoverato in una rems". Raffaele Nugnes, ai domiciliari, è a processo per stalking. Leggi su fanpage Lo stalker di Giorgia Meloni va rinchiuso - la perizia del tribunale

Giorgia Meloni vittima di uno stalker - la solidarietà di Liliana Segre (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lodiè stato, come rischiesto dall'avvocato della leader di Fratelli d'Italia. Il perito Andrea Baldi è convinto che si tratti di "un soggettopericoloso, affetto da disturbo delirante, che va ricoverato in una rems". Raffaele Nugnes, ai domiciliari, è a processo per stalking.

codeghino10 : RT @tempoweb: Lo #stalker di Giorgia #Meloni va rinchiuso, la perizia del tribunale - tempoweb : Lo #stalker di Giorgia #Meloni va rinchiuso, la perizia del tribunale - tempoweb : Lo #stalker di #GiorgiaMeloni va rinchiuso, la perizia del tribunale - simo26110561 : RT @Libero_official: 'Stalker pericoloso', paura per Giorgia #Meloni: messaggi minatori e non solo. Così è cambiata la vita della leader di… - RositaRandi : RT @Libero_official: 'Stalker pericoloso', paura per Giorgia #Meloni: messaggi minatori e non solo. Così è cambiata la vita della leader di… -