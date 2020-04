Spunta il bonus vacanze Ma il turismo rischia il crac

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Giuseppe Marino Nessun aiuto ai 27mila albergatori. Ipotesi incentivi per le ferie in Italia. Nel team Fase 2 nessuno del settore «Federalberghi ha 27mila aziende associate: al momento neanche una ha ricevuto un solo euro». A tracciare il desolante bilancio è Alessandro Nucara, il direttore generale di Federalberghi, che dribbla le polemiche: «Non mi permetto di dire che finora non siano stati fatti provvedimenti, ma registro la disperazione delle imprese e auspico che ora le aspettative create vengano soddisfatte». In realtà, a marzo si decise di dare la priorità alle esigenze dei lavoratori e della Sanità, per cui furono approvati ordini del giorno sia di maggioranza che di minoranza per impegnare il governo a intervenire sul settorecon un nuovo decreto. Nel Cura Italia c'era solo la previsione di voucher per ...