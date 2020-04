Specializzanda in prima fila contro il coronavirus multata: “533 euro sul mio già magro stipendio” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Specializzanda. La macchina gli si ferma in mezzo alla strada, va da un amico a prendere i cavi per far ripartire l’auto e viene fermata dalla polizia che la multa per aver violato la normativa per limitare il contagio da coronavirus: “Questi 533 euro li scalerò dalla mia busta paga, già ridicola di fronte agli straordinari, ai rischi e e ai sacrifici di questi mesi”. La giovane dottoressa lavora nel reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli. Anna D’Angelillo è una dottoressa Specializzanda che ha scritto sulla bacheca della pagina Facebook della sindaca Virginia Raggi, raccontando di essere stata multata dal una pattuglia di polizia dopo un turno in ospedale, dove è impiegata in un reparto Covid. La giovane dottoressa, che lavora nel reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli, ha spiegato che si è vista ... Leggi su limemagazine.eu Specializzanda in prima fila contro il coronavirus multata : “533 euro sul mio già magro stipendio” (Di mercoledì 15 aprile 2020). La macchina gli si ferma in mezzo alla strada, va da un amico a prendere i cavi per far ripartire l’auto e viene fermata dalla polizia che la multa per aver violato la normativa per limitare il contagio da: “Questi 533li scalerò dalla mia busta paga, già ridicola di fronte agli straordinari, ai rischi e e ai sacrifici di questi mesi”. La giovane dottoressa lavora nel reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli. Anna D’Angelillo è una dottoressache ha scritto sulla bacheca della pagina Facebook della sindaca Virginia Raggi, raccontando di essere statadal una pattuglia di polizia dopo un turno in ospedale, dove è impiegata in un reparto Covid. La giovane dottoressa, che lavora nel reparto di malattie infettive del Policlinico Gemelli, ha spiegato che si è vista ...

Ultime Notizie dalla rete : Specializzanda prima Specializzanda in prima fila contro il coronavirus multata: “533 euro sul mio già magro stipendio” Roma Fanpage.it Coronavirus. Servono più specializzandi

È un problema nostro e della popolazione tutta che va affrontato e risolto ora, prima che la situazione degeneri più di quanto non stia già oggi avvenendo. Apprezziamo la bozza presentata dal Ministro ...

“Che emozione il primo risveglio di un paziente”. In un video le testimonianze di medici e infermieri dalla Rianimazione

Il primo paziente estubato è stato vissuto come un piccolo traguardo da due giovani donne che fanno parte dei medici, infermieri e specializzandi in forza all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli: ...

