"Sovranisti alle vongole pro-Orban, barzellette sul Mes": Renzi insulta Salvini e Meloni (e insabbia la vergogna Ue) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Matteo Renzi torna a farsi sentire in difesa dell'Europa. Il leader di Italia Viva non ha potuto fare a meno di accusare gli avversari, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, colpevoli di essere contrari al Mes. "Questa barzelletta del Mes deve finire, sono 37 miliardi di euro a condizioni migliori di qualsiasi altro prestito e vanno ai cittadini italiani. Quando grillini e leghisti fanno polemiche su Mes vi stanno prendendo in giro. Nessuno si può permettere di buttare 37 miliardi di euro in questo momento". Peccato però che il Fondo salva-Stati, una volta finita l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, potrà imporre al Paese riforme lacrime e sangue al fine di restituire il prestito europeo. Ma all'ex premier questo importa ben poco: "La ripartenza dell'Italia è permessa, garantita dall'Europa. Senza la Bce saremmo già ... Leggi su liberoquotidiano La carica dei sovranisti sul Decreto Liquidità che dà soldi alle banche e non alle imprese (Di mercoledì 15 aprile 2020) Matteotorna a farsi sentire in difesa dell'Europa. Il leader di Italia Viva non ha potuto fare a meno di accusare gli avversari, Matteoe Giorgia, colpevoli di essere contrari al Mes. "Questa barzelletta del Mes deve finire, sono 37 miliardi di euro a condizioni migliori di qualsiasi altro prestito e vanno ai cittadini italiani. Quando grillini e leghisti fanno polemiche su Mes vi stanno prendendo in giro. Nessuno si può permettere di buttare 37 miliardi di euro in questo momento". Peccato però che il Fondo salva-Stati, una volta finita l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, potrà imporre al Paese riforme lacrime e sangue al fine di restituire il prestito europeo. Ma all'ex premier questo importa ben poco: "La ripartenza dell'Italia è permessa, garantita dall'Europa. Senza la Bce saremmo già ...

