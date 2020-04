Sorpresa al Policlinico di Bari: arriva Al Bano e canta ‘Felicità’ al personale medico-sanitario| VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un piccolo ma bel gesto quello di Al Bano Carrisi che nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, si è recato non distante dal Policlinico di Bari e si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli operatori intonando le parole e le note della sua canzone più famosa: ‘Felicità’. Un omaggio, un supporto morale, per tutti i pazienti ricoverati nella struttura attraverso un gesto rivolto al personale medico-sanitario che da settimane è alle prese con la gestione e le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria anche in Puglia. La musica ha interrotto, per qualche minuto, quella delicata routine a cui erano tutti abituati. LEGGI ANCHE > Al Bano sarà cancellato dalla blacklist dell’Ucraina Il filmato di quell’esibizione è stato pubblicato tra le Instagram Stories del Policlinico di Bari ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un piccolo ma bel gesto quello di AlCarrisi che nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, si è recato non distante daldie si è fermato fuori dalla struttura che ospita gli operatori intonando le parole e le note della sua canzone più famosa: ‘Felicità’. Un omaggio, un supporto morale, per tutti i pazienti ricoverati nella struttura attraverso un gesto rivolto almedico-sanitario che da settimane è alle prese con la gestione e le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria anche in Puglia. La musica ha interrotto, per qualche minuto, quella delicata routine a cui erano tutti abituati. LEGGI ANCHE > Alsarà cancellato dalla blacklist dell’Ucraina Il filmato di quell’esibizione è stato pubblicato tra le Instagram Stories deldi...

Albano Carrisi in questi giorni ha parlato della battaglia contro il Codiv-19 come se fosse la terza guerra mondiale che tutti siamo chiamati a combattere, ma negli ospedali. Il virus ha portato via ...

