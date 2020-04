Sondaggi politici Lega 31% | Pd 22% | risale M5s | fiducia leader | plebiscito Conte 63%

fanpage : Sondaggi, Conte batte Merkel e Macron: governo italiano è più apprezzato durante emergenza #14aprile - fanpage : È boom di consensi per Giuseppe Conte - fanpage : Cresce la fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte Crolla invece il consenso verso il leader della Lega… - mmayr5 : Plebiscito per Conte ?? Avete capito male. Il Plebiscito è PER CACCIARLO Sondaggi politici oggi 15/04, ple… - Marco13_91 : 'l 73% degli italiani approva le misure del governo contro il Coronavirus' #Conte -

Sondaggi politici Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sondaggi politici