Sondaggi politici elettorali oggi 15 aprile 2020: il 73% degli italiani approva le misure del governo contro il Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 15 aprile: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Il 73 per cento degli italiani secondo gli ultimi Sondaggi politici di SWG per il TG di La7 approvano le misure che il governo ha preso contro la pandemia, ritenendo che siano state prese tutte quelle necessarie. Il gradimento verso l’esecutivo è anche maggiore di quello che si rileva in altri Paesi europei come Germania e Francia, dove il tasso di approvazione si ferma rispettivamente al 65 per cento e al 54 per cento. Solo in Polonia il governo fa meglio di quello italiano con un 92 per cento di gradimento. Sondaggi politici elettorali, per il 40% l’Italia ha ceduto tutto con l’Europa La trattativa sull’attivazione di nuovi strumenti europei contro la crisi è stata lunga e ha riacceso molti sentimenti contrari ... Leggi su tpi Sondaggi politici SWG - il 73% approva il governo sul coronavirus

Sondaggi politici Ipsos : coronavirus - per gli italiani Regioni meglio di Roma

La linea della Merkel favorisce la Cdu-Csu che supera nei sondaggi il 37%, quattro punti in più in una settimana, e in discesa i socialdemocratici dopo due anni tornano a superare i verdi, 17% a 16%.

Dopo le ultime performance, il Pd comincia a dubitare di Conte

Nel Palazzo da giorni ci si chiede se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia l’uomo giusto per la ricostruzione. I giudizi sul premier sono meno positivi di qualche settimana fa a causa di una ...

