Sondaggi elettorali | la Lega continua a perdere voti | Pd si riavvicina | Fdi davanti a M5s

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Ilo Monitor Italia, effettuato da Tecnè per l'agenzia Dire, evidenzia un calo dellache rimane però il primo partito. Il Pd - pur non guadagnando consensi - sial Carroccio, mentre Fratelli d'Italia rimaneal Movimento 5 Stelle. Cresce, inoltre, la fiducia degli italiani nel governo Conte.a leggere

Il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, inoltre, prende in considerazione anche la fiducia degli italiani nel governo e la posizione degli elettori nei confronti dell’Ue, con l’idea di un ...Come di consueto anche quest’oggi 15 aprile 2020 andiamo a vedere gli ultimi sondaggi politici ed elettorali, focalizzandoci soprattutto sull’indice di gradimento dei vari leader delle forze politiche ...