Sondaggi Demopolis | le sensazioni degli italiani dopo un mese di lockdown

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 15 aprile 2020): leundiÈ ormai passato unda quando il governo decise ildel Paese per fronteggiare l’emergenza coronavirus e arrestare i contagi. Da allora la nostra vita è cambiata radicalmente. Ma cosa ha reso più difficile il primoin casa? A chiederlo aglici ha pensato l’Istitutoneiper Otto e Mezzo. Per il 68%intervistati la sofferenza maggiore è stata l’interruzione improvvisa delle attività quotidiane; per il 61% l’aumento di stress e i timori per la propria salute; per il 58% la mancanza di rapporti sociali esterni e infine per il 40% la condivisionespazi in casa per intere giornate. Fonte:Oltre ad un cambiamento obbligato di abitudini e stili di vita, ilha portato molte persone ad ...