Siparietto social per Samantha De Grenet che balla con l’aspirapolvere

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La showgirlDesi improvvisa casalinga disperata. Prende in mano l’aspirapolvere e pulisce il soggiorno di casando e muovendosi a ritmo di musica. Indossa la tuta, il grembiulino e ha una fascia tra i capelli. Saltella da una parte all’altra del divano schivando il cane e facendo sorridere il figlio che la filma. Nel 2017 era tornata in tv con l’Isola dei famosi, ma l’anno successivo si è presa un periodo di stop dalla mondanità e dalla televisione perché ha dovuto affrontare una battaglia contro un tumore al se…o. Ora superate le difficoltà, è tornata più in forma che mai con una nuova consapevolezza: “Questa esperienza mi ha aiutato anche ad aprirmi molto di più con i miei familiari, prima davo per scontato che l’altro capisse solo guardandomi negli occhi e spesso mi ...

sportli26181512 : Inter, Lukaku chiama Lautaro sul balcone di casa VIDEO: Simpatico siparietto social tra Romelu Lukaku e Lautaro...… - sportface2016 : Divertente siparietto che ha coinvolto il calciatore dell'#AtleticoMadrid, Alvaro #Morata - sportli26181512 : Diletta con scollatura hot, si scioglie anche l'uovo: Diletta con scollatura hot, si scioglie anche l'uovo La giorn… - calciomercatoit : ??? #Inter, senti #Lukaku: 'Amo stare qui'. Poi il siparietto social con #Brozovic ?? #CMITmercato ??? #restiamoacasa - Dalla_SerieA : Gagliolo scherza con la fidanzata: 'Voi a sopportazione come siete messi?' - -

Ultime Notizie dalla rete : Siparietto social

FantaMaster

La concorrenza su Sancho, però, è agguerrita e dai social del giocatore potrebbe essere arrivato un indizio importante in chiave futuro. I social network in questo periodo di quarantena forzata sono ...Su questo sito utilizziamo cookie per facilitare la navigazione, analizzare il traffico e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Per saperne di più su come sono utilizzati e sul modo in c ...