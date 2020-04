Simona Ventura | il ricordo provoca dolore e lacrime

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Questo articolo, ilè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto ricordare un uomo che non c’è più in un post su Instagram che ha fatto impazzire tutti i suoi fan: ecco ilcommovente.ha colto l’occasione quest’oggi per ricordare il suo splendido rapporto con Raimondo Vianello, che purtroppo è venuto a mancare esattamente dieci anni fa. La conduttrice …

zazoomblog : Simona Ventura commuove il web il dolce ricordo: “Mi manchi” - #Simona #Ventura #commuove #dolce - zazoomblog : Simona Ventura addolorata dalla morte improvvisa di Franco Lauro - #Simona #Ventura #addolorata #dalla -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Simona Ventura ha voluto ricordare un uomo che non c’è più in un post su Instagram che ha fatto impazzire tutti i suoi fan: ecco il ricordo commovente. Simona Ventura ha colto l’occasione quest’oggi ...Oltre tre milioni di telespettatori: un trionfo per Costantino della Gherardesca che voci di corridoio davano per defenestrato a favore di Simona Ventura. “E’ stata una chiusura epocale. Ho ricevuto ...