Serie A, ritiro permanente per 1500 persone: così si prova a ripartire (Di mercoledì 15 aprile 2020) La FIGC studia le strategie migliori per provare a ripartire: al vaglio un isolamento permanente per le squadre L’ultima idea della commissione medica della FIGC insieme ad un gruppo di scienziati è rinchiudere squadre, staff e addetti ai lavori in un bolla. In un ritiro permanente senza contatti con l’esterno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il centro di allenamento sarebbe la «casa» dove ricominciare. Partendo con esami specifici, allena- menti individuali o di piccoli gruppi con rispetto della distanza interpersonale. Azzerando i rapporti con l’esterno. Una soluzione che naturalmente non riguarderebbe solo i calciatori, ma tutti coloro che fanno parte del «gruppo squadra»: tecnici, medici, fisioterapisti, magazzinieri. Una settantina di persone per ogni club. Oggi, alle 10, la commissione torna a riunirsi, è ... Leggi su calcionews24 Serie A - non è tramontata l'ipotesi di un ritiro per tutte le squadre fino a fine stagione

Repubblica : Serie A - squadre in campo a maggio - tramonta l’ipotesi dei calciatori in ritiro

