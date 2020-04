Serie A, maxi-ritiro di 1500 persone come nuova soluzione ipotetica per ripartire (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ultima idea della Lega per la ripresa del campionato sembra quella di costruire un maxi-ritiro per quasi 1500 persone che durerà 3 mesi. I vari protagonisti del campionato vivrebbero isolati e al sicuro. Tutti gli operatori del calcio, non solo i calciatori, ma anche ogni membro di una squadra, i medici, i fisioterapisti, per un totale di circa 70 membri a club si ritroverebbero insieme. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela questa clamorosa ipotesi alternativa parlando di sedute individuali, test e tamponi frequenti. Sarebbe un modo per restare vigili e controllare la salute di tutti, velocizzando nel contempo la ripresa del lavoro. Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per la svolta. Tuttavia, c’è chi inizia a seminare dubbi anche sulla prossima stagione. Se quella attuale dovesse prolungarsi, la Serie A 2020/2021 potrebbe ... Leggi su calciomercato.napoli PRIMA PAGINA - Gazzetta : "Serie A in una bolla : maxi ritiro di 3 mesi per quasi 1500 persone"

Ultime Notizie dalla rete : Serie maxi Maxi rose e conti in rosso: il “buco nero” della Serie C La Gazzetta dello Sport Prenestino, sequestrate 130mila mascherine coi loghi contraffatti dei club di Serie A

E’ avvenuto in queste ore un maxi sequestro nel quartiere romano del Prenestino, dove la Guardia di Finanza ha individuato lo spaccio di mascherine chirurgiche contraffatte con il logo di club ...

L'idea della Figc, partenza del calcio a scaglioni: prima la Serie A, poi la B e la C

Gabriele Gravina, numero uno della Figc, è stato chiaro: "Il campionato va portato a termine, c'è tempo. Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso a ...

