Serie A | l’ipotesi di Gravina | campionato senza partite a Nord?

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il numero uno della FIGCcontinua a riflettere sulla ripresa dellaA nonostante l’emergenza coronavirus e nonostante lo scetticismo della comunità scientifica. Mentre la comunità scientifica frena sulla ripresa del, il Presidente della FIGC Gabriele, in un’intervista ai microfoni de la Repubblica, rilancia alcune ipotesi per la ripresa dellaA, congelata dall’emergenza coronavirus.ACoronavirus eA,: “Ilva portato a termine” “Ilva portato a termine, c’è tempo”, assicura, che poi ha commentato le indicazioni arrivate dal mondo scientifico: “Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso ammainare bandiera. Lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il paese ...