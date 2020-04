Serie A, il presidente Gravina: “Pensiamo a un campionato senza partite al Nord” (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Serie A riprenderà, lo ha ribadito anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sulla falsariga delle indicazioni fornite dalla Uefa. Quando e come verrà deciso nei prossimi giorni, seguendo anche il parere della commissione tecnico-scientifica con la quale verrà redatto un protocollo in materia di sicurezza e organizzazione logistica. Ecco perché si fa largo una decisione clamorosa. Leggi su fanpage Serie A - ripresa campionato : ecco l’annuncio del presidente Federcalcio

Serie B - nuovo positivo nel calcio italiano : è il presidente del Pordenone

Serie B - altro positivo nel calcio italiano : è il presidente del Pordenone (Di mercoledì 15 aprile 2020) LaA riprenderà, lo ha ribadito anche ildella Federcalcio, Gabriele, sulla falsariga delle indicazioni fornite dalla Uefa. Quando e come verrà deciso nei prossimi giorni, seguendo anche il parere della commissione tecnico-scientifica con la quale verrà redatto un protocollo in materia di sicurezza e organizzazione logistica. Ecco perché si fa largo una decisione clamorosa.

TNannicini : Vedo politici che si azzuffano su “quando” riaprire, nessuna idea sul “come”. Domani il presidente del consiglio po… - lorepregliasco : @fedesa28 Non ha capito quello che ho scritto, evidentemente. In questo momento ritengo che il presidente del Consi… - Sport_Mediaset : #Cellino: 'Ribadisco, Serie A per me chiusa, non schiererò il mio #Brescia'. Il presidente del club lombardo: '… - tadescupelado : essa serie do aviao 828 ai 8+2+8 igual 18 marina presidente - AngeloTani : Strapagati!? Meritocrazia? tweet (set 2016) dell’attuale Presidente @assocalciatori @17tommasi “Più della metà de… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie presidente Serie B – Empoli, presidente Corsi: "E' necessario ricominciare o il danno sarebbe insostenibile" TG24.info AIAC, Ulivieri: "Ripresa solo per Serie A e B? Può darsi, ma..."

Contattato da Sportitalia, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio ... C’è la volontà di finire il campionato e di determinare la classifica, prolungando anche la ...

One Plus 8 e 8 Pro ufficiali. Tutti i prezzi e i tagli disponibili in Italia

Partono oggi sul sito ufficiale OnePlus le prenotazioni dei modelli OnePlus 8 e 8 Pro i nuovi flagship del produttore cinese. Entrambi propongono la connettività 5G, la versione Pro offre un display ...

Contattato da Sportitalia, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio ... C’è la volontà di finire il campionato e di determinare la classifica, prolungando anche la ...Partono oggi sul sito ufficiale OnePlus le prenotazioni dei modelli OnePlus 8 e 8 Pro i nuovi flagship del produttore cinese. Entrambi propongono la connettività 5G, la versione Pro offre un display ...