“Sempre accanto a me”. Antonella Elia, il commovente ricordo di quella persona speciale che non c’è più (Di mercoledì 15 aprile 2020) Antonella Elia, il commovente ricordo per quell’uomo speciale che non ha mai abbandonato il suo cuore. “Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via” inizia così il commovente post di Instagram che la ex gieffina ha condiviso su Instagram. “Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri. Grazie di tutto” ha scritto ancora la Elia per ricordare il mitico ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 aprile 2020), ilper quell’uomoche non ha mai abbandonato il suo cuore. “Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via” inizia così ilpost di Instagram che la ex gieffina ha condiviso su Instagram. “Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancoraa me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri. Grazie di tutto” ha scritto ancora laper ricordare il mitico ...

