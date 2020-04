“Se Kulusevski costa 44 milioni io ne valevo 300” | l’ex attaccante ridimensiona il nuovo

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Faustino Asprilla il Parma lo conosce bene. Il colombiano è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ per un parere su un calciatore che con i ducali sta facendo molto bene, tant’è che è già stato acquistato dalla Juve. Stiamo parlando ovviamente di Dejan, ieri esaltato dal Ct della Svezia: “Bel talento, ma considerando il denaro che gira non mi sorprendo del prezzo. Se lui44, allora Asprilla ne valeva 300!“. Si è poi passati a parlare dell’Atalanta, che sembra aver intrapreso il percorso del Parma di Asprilla: “Se può vincere in Europa? Per ora è un sogno esagerato. Tuttavia la Dea si sta avvicinando al nostro ‘status’, è in continua crescita”. Il ‘Cobra’ ha poi dato il suo parere su due connazionali, Duvan Zapata e Luis ...