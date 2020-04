Scuola | riparte la didattica a distanza | ritorno fra i banchi a settembre è l’ipotesi più

lofioramonti : Ora ci sono arrivati tutti: servono tre miliardi (!!) o la scuola non riparte. Proprio tre miliardi, quei famosi tr… - bettadigiulio : RT @lofioramonti: Ora ci sono arrivati tutti: servono tre miliardi (!!) o la scuola non riparte. Proprio tre miliardi, quei famosi tre mili… - ilSicilia : Scuola: riparte la didattica a distanza, si valutano ipotesi sul fine anno - ES1670 : RT @lofioramonti: Ora ci sono arrivati tutti: servono tre miliardi (!!) o la scuola non riparte. Proprio tre miliardi, quei famosi tre mili… - AoRuggiero : RT @lofioramonti: Ora ci sono arrivati tutti: servono tre miliardi (!!) o la scuola non riparte. Proprio tre miliardi, quei famosi tre mili… -

Scuola riparte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scuola riparte