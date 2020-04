"Sanremo potrebbe slittare". Dal Festival il segnale: a marzo 2021 ancora emergenza? (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sanremo 2021 rischia di slittare causa coronavirus. "Serve un'ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi", annuncia il patron del Teatro Ariston, Walter Vacchino, in una intervista a Sanremo News, "ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti, dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere". Il ché fa sospettare che l'anno prossimo non saremo ancora usciti dall'incubo. L'altra ipotesi, quella più ottimistica, continua Vacchino, "è che ai primi di febbraio la situazione sia tale da permettere, rispondendo a certe norme, di godersi lo spettacolo come in qualsiasi altro teatro. C'è un'ultima ipotesi che non voglio nemmeno ... Leggi su liberoquotidiano Fiorello : “Potrebbe tornare in onda Sanremo” e battuta su Morgan e Bugo

Ed ancora, alludendo alla possibilità che la kermesse canora salti: C’è un’ultima ipotesi che non voglio nemmeno tenere in considerazione… Dunque, la 71esima edizione del Festival di Sanremo potrebbe ...

Sanremo, il patron dell'Ariston: "Il Festival potrebbe slittare per coronavirus"

