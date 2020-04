Sanremo 2021, il patron dell’Ariston avverte: il Festival può slittare (Di mercoledì 15 aprile 2020) Teatro Ariston Il clima di incertezza in cui vive anche la TV ai tempi del Coronavirus si riflette anche sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Se per il telespettatore la kermesse è ancora un evento lontano, per gli addetti ai lavori la musica – è proprio il caso di dire – è ben diversa. La 71° edizione, qualora non ci fossero le condizioni per lavorarci al meglio, potrebbe anche slittare. “Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi“ fa sapere a Sanremo News Walter Vacchino, patron del Teatro Ariston, già impegnato a riprogrammare tutti gli spettacoli di questi mesi. L’auspicio, che i tempi prestabiliti prima dell’emergenza siano ... Leggi su davidemaggio Coronavirus - Sanremo 2021 rinviato ad aprile?

"Sanremo potrebbe slittare". Dal Festival il segnale : a marzo 2021 ancora emergenza?

Paolo Bonolis : sì al Festival di Sanremo 2021 - ma deve lasciare l’Ariston. (Di mercoledì 15 aprile 2020) Teatro Ariston Il clima di incertezza in cui vive anche la TV ai tempi del Coronavirus si riflette anche sulla prossima edizione deldi. Se per il telespettatore la kermesse è ancora un evento lontano, per gli addetti ai lavori la musica – è proprio il caso di dire – è ben diversa. La 71° edizione, qualora non ci fossero le condizioni per lavorarci al meglio, potrebbe anche. “Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare uncon luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi“ fa sapere aNews Walter Vacchino,del Teatro Ariston, già impegnato a riprogrammare tutti gli spettacoli di questi mesi. L’auspicio, che i tempi prestabiliti prima dell’emergenza siano ...

dadostaar : NO RAGAZZI VI PREGO NO SANREMO NO VI SCONGIURO NON SCHERZIAMO VI PREGOOOOO - ciccian : RT @tvblogit: Coronavirus, Sanremo 2021 rinviato ad aprile? - sulsitodisimone : Il patron dell'Ariston: 'Sanremo 2021 potrebbe slittare un paio di mesi' : Intanto si… - tvblogit : Coronavirus, Sanremo 2021 rinviato ad aprile? - roxanagibellini : @sonoBla Ma poi come la mettiamo col vincitore di sanremo 2021? Penso che la rai lo farebbe solo se non si potesse… -