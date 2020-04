Sandro Gozi (Italia Viva) a TPI: “Mes? Conte non credibile. La Francia coraggiosa riapre, ha un piano: l’Italia no” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sandro Gozi: “Mes? Conte non credibile. La Francia ha un piano, l’Italia no” Sandro Gozi è l’Italiano più vicino a Macron. Già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio durante il governo Renzi, Gozi, docente universitario, avvocato, e in precedenza diplomatico, oggi siede al Parlamento europeo come eurodeputato del gruppo Renew Europe/Alde, composto da 98 membri liberali ed europeisti, con gli Italiani di Italia Viva (alle elezioni europee del maggio 2019 è stato candidato ed eletto in Francia con la lista del presidente Macron, En Marche, ndr). TPI lo ha intervistato in esclusiva.Gozi, che differenza vede tra Macron e Conte in questa fase? Macron sta mostrando molta leadership e lo sta facendo con umanità, umiltà e sobrietà. Non mi sembra che Conte comunichi con la stessa sobrietà e con la ... Leggi su tpi Matteo Renzi - l'ex fedelissimo Sandro Gozi finisce al Parlamento Ue : il miracolo Brexit (Di mercoledì 15 aprile 2020): “Mes?non. Laha un piano, l’no”è l’no più vicino a Macron. Già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio durante il governo Renzi,, docente universitario, avvocato, e in precedenza diplomatico, oggi siede al Parlamento europeo come eurodeputato del gruppo Renew Europe/Alde, composto da 98 membri liberali ed europeisti, con glini di(alle elezioni europee del maggio 2019 è stato candidato ed eletto incon la lista del presidente Macron, En Marche, ndr). TPI lo ha intervistato in esclusiva., che differenza vede tra Macron ein questa fase? Macron sta mostrando molta leadership e lo sta facendo con umanità, umiltà e sobrietà. Non mi sembra checomunichi con la stessa sobrietà e con la ...

Sandro Gozi è l’italiano più vicino a Macron. Già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio durante il governo Renzi, Gozi, docente universitario, avvocato, e in precedenza diplomatico, ...

Più o meno ciò che sostiene l'ex sottosegretario e ora eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, che invita Conte a «pensare all'Italia e non ai maldipancia del M5S» e lavorare ai Recovery bond.

