Samp | Ferrero sulla ripresa | In campo solo con l' ok dei medici Servono garanzie

Sampdoria - isolamento e attesa per i tamponi. Ferrero non vuole ripartire

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, nella trasmissione Maracanà sulla ripresa del campionato: "Chi è sovrano al momento? I presidenti o i medici?

Sampdoria, Ferrero: "I calciatori stanno bene. Sono per concludere il campionato"

In attesa di avere novità dal Consigli di Lega, continuano a fioccare opinioni sull'eventuale ripresa del campionato. Dopo le parole di Cellino, sono arrivate quelle del vulcanico patron della ...

