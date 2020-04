Samantha De Grenet pulisce casa ballando per strappare un sorriso a tutti Foto e Video

(Di mercoledì 15 aprile 2020)Definge di essere unalinga disperata ma non lo è per niente (). Con unpubblicato su Instagram tenta diunai suoi follower, così prende l’aspirapolvere e inizia a pulire, balla in soggiorno e si muove a ritmo di musica. Tuta comoda e grembiulino, la fascia tra i capelli e un’aspirapolvere ingombrante, a riprenderla c’è il figlio Brando; unche non dura molto ma regala allegria. Anche suo figlio ride mentre l’ex modella si muove tra il divano e il tavolino con il cane che si sposta. L’intenzione era quella di imitare Maria Elena Vandone che poco prima aveva proposto le stesse pulizie dicon la stessa canzone di sottofondo. Ben più divertente ildiDeche commenta “Grazie alla bellezza di Maria Elena Vandone contro la mia cruda ...

