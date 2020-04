Sam Raimi sarà il regista del seguito di Doctor Strange (Di mercoledì 15 aprile 2020) La notizia circolava ormai da qualche mese ma non c’era ancora stata una conferma ufficiale: Sam Raimi dirigerà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo film solista che vedrà Benedict Cumberbatch nei panni dello stregone supremo all’interno del Marvel Cinematic Universe. Per il regista è un ritorno alle pellicole di supereroi, dopo che dal 2002 al 2007 aveva firmato la prima trilogia cinematografica di Spider-Man con protagonista Tobey McGuire. È curioso fra l’altro notare come nel secondo capitolo di quella stessa trilogia, ci fosse un riferimento al mago della Marvel: in Spider-Man 2, infatti, il direttore del Daily Bugle J Jonah Jameson deve decidere un nome per il villain incarnato dal Doctor Octopus e alla proposta “Doctor Strange” risponde “Fantastico! Ma è già stato preso!“. Questa ... Leggi su wired Doctor Strange 2 : Sam Raimi conferma che sarà il regista del sequel

