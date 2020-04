Salvini usa gli ‘unicorni che volano’ come metafora per definire il Mes senza condizionalità (Di mercoledì 15 aprile 2020) Che la presa di posizione di Romano Prodi potesse non piacergli era un segreto di Pulcinella. Ora, però Matteo Salvini attacca anche Silvio Berlusconi per le sue parole sul Mes. Ieri sera, a Di Martedì, il presidente di Forza Italia ha chiesto a Giuseppe Conte di non dire sì al Meccanismo Europeo di Stabilità e sfruttare quei fondi che sarebbero (o saranno) messi a disposizioni di Bruxelles ‘senza condizionalità’. Il leader della Lega ha molte perplessità soprattutto su quest’ultimo aspetto ed ecco Salvini e gli unicorni che volano come metafora di Bruxelles. LEGGI ANCHE > come Salvini ha aperto la gogna mediatica contro Saviano senza aver letto il suo articolo «A Bruxelles possono parlare anche degli unicorni che volano, ma se gli unicorni non ci sono non ci sono e quindi il Mes ha delle condizioni», ... Leggi su giornalettismo Conte contro Salvini e Meloni - Mentana : “Premier non può usare tv di Stato in questo modo”

Matteo Salvini e Giorgia Meloni, invece, insistono con il loro no al ...

