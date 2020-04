Salvini: "Berlusconi vuole il Mes? Dica quello che gli pare, non è un derby" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Matteo Salvini, leader della Lega, replica all’alleato Silvio Berlusconi, che ieri ha teso la mano al governo Conte sul Mes. "Non è una questione di tifoserie - dichiara l’ex ministro dell’Interno ospite di Radio Anch’io - non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo, il problema sono le condizionalità. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni".Il governo continua a sottolineare che quello con l’Europa sia un accordo privo di condizionalità, ma Salvini continua ad essere scettico. "L'accordo - aggiunge - non può andare contro il trattato, che è il testo da cui discende l'accordo. Gli economisti che lo negano dicono il falso. Se io dico che la ... Leggi su blogo BERLUSCONI VS SALVINI : "MES? ERRORE DIRE NO"/ Replica Lega-FdI : "La pensa come Prodi"

