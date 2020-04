Salgono a 13 i Bambini Positivi al Covid Ricoverati al Bambin Gesù, Oggi Altri 3 Piccoli Pazienti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Su venticinque casi esaminati nel Lazio, tre Bambini hanno effettivamente contratto il Covid-19 e sono ora in cura presso l’ospedale Bambino Gesù, portando a tredici il numero di Piccoli Ricoverati. Il nosocomio fa sapere che “i Bambini hanno sintomi respiratori ma stabili”, mentre dei loro genitori “sono sette i Positivi al coronavirus ma in buone condizioni cliniche“. Viene inoltre resa nota “la disponibilità dell’ospedale a collaborare con i pediatri della regione per la prossima campagna vaccinale antinfluenzale, in coerenza con le indicazioni della Società Italiana di Pediatria“. La scorsa settimana nell’ospedale pediatrico sono stati Ricoverati due Bambini che abitano alla Romanina nel più grande stabile riservato a persone con diritto alla protezione internazionale. Dato l’alto ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 15 aprile 2020) Su venticinque casi esaminati nel Lazio, trehanno effettivamente contratto il-19 e sono ora in cura presso l’ospedaleo Gesù, portando a tredici il numero di. Il nosocomio fa sapere che “ihanno sintomi respiratori ma stabili”, mentre dei loro genitori “sono sette ial coronavirus ma in buone condizioni cliniche“. Viene inoltre resa nota “la disponibilità dell’ospedale a collaborare con i pediatri della regione per la prossima campagna vaccinale antinfluenzale, in coerenza con le indicazioni della Società Italiana di Pediatria“. La scorsa settimana nell’ospedale pediatrico sono statidueche abitano alla Romanina nel più grande stabile riservato a persone con diritto alla protezione internazionale. Dato l’alto ...

