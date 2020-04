Rugby | i giovani tallonatori dell’Italia Da Manfredi a Lucchesi | ecco il futuro azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) È uno dei ruoli forse più bistrattati nel, uno dei ruoli spesso poco appariscenti, ma che possono fare la differenza in una partita. In mischia chiusa, dove è il perno della prima linea, ma soprattutto in touche, dove la sua rimessa può cambiare le sorti di un match. Parliamo del tallonatore, giocatore che unisce una fisicità importante a un’intelligenza tattica che lo fa spesso venir scelto come capitano, come gli esempi di Rory Best e Leonardo Ghiraldini ben evidenziano. Ma qual è lo stato dell’arte dell’Italia in questo ruolo? Con l’addio proprio di Leo Ghiraldini la maglia numero 2 è diventata appetibile per diversi giocatori. In primis Luca Bigi, scelto da Franco Smith come capitano nell’ultimo 6 Nazioni, che ha ‘solo’ 27 caps all’attivo ma non è più un ragazzino, ...