Rugani e Matuidi sono guariti dal Coronavirus | doppio tampone negativo | isolamento finito

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L'annuncio della Juventus: Danielee Blaisedal. I due calciatoririsultati negativi aleffettuato come da prassi. Il periodo diper entrambi è dunque, mentre si attendono aggiornamenti su Paulo Dybala, il terzo calciatore positivo tra i bianconeri.

Anche il calcio, di conseguenza, si è fermato. Il primo calciatore contagiato è stato Daniele Rugani in Serie A, ma anche altri calciatori della Juventus, come Dybala e Matuidi, hanno combattuto la ...