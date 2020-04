Rugani e Matuidi negativi al Coronavirus: il comunicato della Juventus (Di mercoledì 15 aprile 2020) La Juventus ha comunicato che Rugani e Matuidi sono risultati negativi ai test del Coronavirus: la nota ufficiale La Juventus ha comunicato che il difensore Daniele Rugani e il centrocampista Blaise Matuidi sono risultati negativi al tampone per il Coronavirus. La nota ufficiale del club bianconero. «Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il Coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Juventus - Dybala - Rugani e Matuidi : ULTIMISSIMA - ecco l’esito dei tamponi

Rugani e Matuidi sono guariti dal Coronavirus : doppio tampone negativo - isolamento finito

Come stanno Rugani - Matuidi e Dybala? Juventus ancora in attesa del tampone negativo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Lahachesono risultatiai test del: la nota ufficiale Lahache il difensore Danielee il centrocampista Blaisesono risultatial tampone per il. La nota ufficiale del club bianconero. «Danielee Blaisehanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Covid-19, guariti @MATUIDIBlaise e @DanieleRugani - Sport_Mediaset : +++ #Juventus, doppio tampone negativo: guariti #Rugani e #Matuidi +++ #SportMediaset - CalcioJcom : New post: Rugani e Matuidi negativi al Coronavirus, sono guariti! - LGramellini : RT @romeoagresti: #Juventus: come da protocollo, #Matuidi e #Rugani sono stati sottoposti a doppio controllo per il COVID-19. Gli esami han… - nasserbinnahar : RT @juventusfc: Covid-19, guariti @MATUIDIBlaise e @DanieleRugani -