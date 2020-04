Rossi Doria: «I ragazzi sono stati eccezionali. È diminuito il cyber-bullismo» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Su Repubblica un’intervista a Marco Rossi-Doria ex sottosegretario all’Istruzione. A settembre, dice, sarebbe preferibile tornare a scuola piuttosto che riprendere l’anno con la didattica a distanza, come paventato. «Soprattutto se penso ai figli di quei cinque milioni di italiani che per ora non sono stati tutelati da alcun provvedimento del governo. Tra poco quelle famiglie, se non usciremo bene dalla battaglia in Europa, avranno problemi con l’affitto, i distacchi elettrici. sono le famiglie dove in casa non c’è un computer né la connessione alla rete. A quei figli dobbiamo ridare la scuola al più presto, le lezioni a distanza stanno allargando la Serie A e la Serie B». Propone diverse soluzioni per tornare a scuola garantendo la sicurezza. Ma soprattutto parla dei ragazzi. sono stati eccezionali, dice. «Qualcuno ... Leggi su ilnapolista Sampdoria - Ferrero : “scudetto alla Juve - l’anno prossimo 21 o 22 squadre”

Serie A - prossimi mesi caldi sul fronte cessione dei club : intreccio tra Parma e Sampdoria - i dettagli

Serie A - prossimi mesi caldi sul fronte cessione : intreccio tra Parma e Sampdoria - i dettagli (Di mercoledì 15 aprile 2020) Su Repubblica un’intervista a Marcoex sottosegretario all’Istruzione. A settembre, dice, sarebbe preferibile tornare a scuola piuttosto che riprendere l’anno con la didattica a distanza, come paventato. «Soprattutto se penso ai figli di quei cinque milioni di italiani che per ora nontutelati da alcun provvedimento del governo. Tra poco quelle famiglie, se non usciremo bene dalla battaglia in Europa, avranno problemi con l’affitto, i distacchi elettrici.le famiglie dove in casa non c’è un computer né la connessione alla rete. A quei figli dobbiamo ridare la scuola al più presto, le lezioni a distanza stanno allargando la Serie A e la Serie B». Propone diverse soluzioni per tornare a scuola garantendo la sicurezza. Ma soprattutto parla dei, dice. «Qualcuno ...

napolista : Rossi Doria: «I ragazzi sono stati eccezionali. È diminuito il cyber-bullismo» Intervista a Repubblica: «Hanno acc… - Gi71376847 : Pensa pure a voce alta, anzi altissima! La scuola non riguarda la politica , per lo stesso imbecille principio che… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Scuola, Rossi-Doria: “Soldi e doppi turni. O si creano studenti di serie A e di serie B” [di CORRADO ZUNINO… - DomenicoMazzil5 : RT @vitaindiretta: #Coronavirus, allarme dispersione scolastica a causa delle lezioni a distanza? Al microfono di @antodelprino la risposta… - scuolainforma : Scuola, piano straordinario per la riapertura a settembre: ecco come, le parole dell’ex sottosegretario Marco Rossi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Doria Rossi Doria: «I ragazzi sono stati eccezionali. È diminuito il cyber-bullismo IlNapolista Rosignano, ecco il nuovo calendario per la sanificazione delle strade

La tabella di marcia dei prossimi interventi promossi dal Comune con Rea e Pubblica Assistenza ROSIGNANO. Nuovo programma dii lungo le strade del territorio, promosso dal Comune con Rea e la Pubblica ...

Gratis il 18 aprile il libro sui 30 anni di Repubblica Napoli: prenotalo in edicola

Marco Rossi-Doria, Bianca De Fazio, Marco Salvatore, Valeria Pirone, Cristina Zagaria, Aldo Masullo, Antonio Loffredo, Ernesto Albanese, Carlo Borgomeo, Rosario Esposito La Rossa, Gennaro Matino, ...

La tabella di marcia dei prossimi interventi promossi dal Comune con Rea e Pubblica Assistenza ROSIGNANO. Nuovo programma dii lungo le strade del territorio, promosso dal Comune con Rea e la Pubblica ...Marco Rossi-Doria, Bianca De Fazio, Marco Salvatore, Valeria Pirone, Cristina Zagaria, Aldo Masullo, Antonio Loffredo, Ernesto Albanese, Carlo Borgomeo, Rosario Esposito La Rossa, Gennaro Matino, ...