Romina Power nostalgica, il grande dolore dopo il lutto familiare: "Mi manchi più che mai!" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Romina Power e la quarantena nella Tenuta di Cellino San Marco dopo la sua esperienza al Serale di Amici 19 insieme ad Al Bano, Romina Power impossibilitata a raggiungere la California ha deciso di fare la sua quarantena a Cellino San Marco. La cantante statunitense è nella Tenuta dell'ex marito ma in una casetta dislocata lontana da quest'ultimo e Loredana Lecciso. Negli ultimi giorni la donna è apparsa molto nostalgica del passato ma nello stesso tempo ha lanciato una serie di appelli. Ad esempio, su Instagram la donna ha postato una serie di foto di cani chiedendo ai suoi follower di non abbandonarli perché loro non trasmettono il Covid-19. Ma l'artista ha voluto ricordare anche la compianta Donna Jolanda Ottino, ex suocera, che è venuta a mancare qualche mese fa. Il ricordo su IG per l'ex suocera Jolanda Come accennato prima, ...

"È una cosa inaccettabile…" : Striscia la Notizia demolisce Romina Power

