Romano di Lombardia | morta per Coronavirus la farmacista Reanna Casalini | aveva 62 anni

(Di mercoledì 15 aprile 2020), 62ennedidi, in provincia di Bergamo, èa causa del. Si tratta dell'ottavadall'inizio dell'emergenza sanitaria. "Di lei, come degli altri sette colleghi che ci hanno lasciati finora, dobbiamo lodare l’abnegazione - ha detto il presidente della Fofi, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, Andrea Mandelli -. Il nostro pensiero va anche alla gravissima situazione in cui si trovano a operare i farmacisti e tutti i professionisti della salute nelle province di Bergamo e Brescia, le cui comunità stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia".