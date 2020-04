Roma | Pellegrini e l’abilità nei movimenti senza palla

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è il miglior rifinitore della. Oltre al talento nell’ultimo passaggio, il centrocampista si muove benePur avendo saltato diverse partite, con 8 assistè uno dei principali rifinitori del campionato, con qualità evidenti nell’ultimo passaggio. L’ex Sassuolo non si limita a giostrare tra le linee: si muove benissimo, svariando anche in orizzontale. In particolare, possiede un’ottima aggressione della profondità: si infila con efficacia nello spazio che si crea alle spalle del terzino (un esempio nella slide sopra). Non a caso,è tra i primi giocatori del campionato per passaggi chiave che arrivano da cross (26). Fotografano un giocatore che si muove molto, defilandosi spesso. Leggi su Calcionews24.com