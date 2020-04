Roma, Pallotta ricapitalizza ma vuole un taglio agli stipendi (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il presidente della Roma, James Pallotta, nonostante i provvedimenti del governo italiano consentano di rinviare i termini degli aumenti di capitale già varati, ha assicurato che completerà entro questo mese la ricapitalizzazione prevista, portando l’iniezione di liquidità nelle casse della società a circa 132 milioni in poco più di quattro mesi. Come riporta la Gazzetta dello … L'articolo Roma, Pallotta ricapitalizza ma vuole un taglio agli stipendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Taglio stipendi Roma - Pallotta vuole un taglio di 30 milioni

Pallotta e Roma Cares - donazione a”New York Kicks Coronavirus”

Roma - Pallotta : 'Cessione società a Friedkin ancora possibile' (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il presidente della, James, nonostante i provvedimenti del governo italiano consentano di rinviare i termini degli aumenti di capitale già varati, ha assicurato che completerà entro questo mese lazione prevista, portando l’iniezione di liquidità nelle casse della società a circa 132 milioni in poco più di quattro mesi. Come riporta la Gazzetta dello … L'articolomaunè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

OfficialASRoma : New York sta diventando uno degli epicentri della pandemia da #Covid19 e i fan club di diverse squadre della città… - Mariano_Amelio : @CalcioFinanza povero #Pallotta, #Roma pozzo senza fondo! una cosa non capisco, è lì da anni com'è possibile che no… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Roma, Pallotta ricapitalizza ma vuole un taglio agli stipendi: Il presidente della Roma, James Pa… - CalcioFinanza : Roma, Pallotta ricapitalizza ma vuole un taglio agli stipendi - romaforever_it : Roma, in estate si svolta: monte ingaggi giù del 15% -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pallotta Roma, Pallotta ricapitalizza ma vuole un taglio agli stipendi Calcio e Finanza Usa, la giornalista va in diretta con la sciarpa della Roma: "Colpa di mio marito"

Che la Roma abbia imparato a parlare americano,. questo non è un segreto. Lo fa dal 2011, da quando James Pallotta ne è diventato il presidente, raccogliendo l'eredità della famiglia Sensi. Negli ...

Taglio stipendi Roma, Pallotta vuole un taglio di 30 milioni

Taglio stipendi Roma, Pallotta vuole un taglio di 30 milioni. Si va verso la ricapitalizzazione, ecco il piano dei giallorossi Il taglio stipendi è uno degli argomenti che sta monopolizzando la serie ...

Che la Roma abbia imparato a parlare americano,. questo non è un segreto. Lo fa dal 2011, da quando James Pallotta ne è diventato il presidente, raccogliendo l'eredità della famiglia Sensi. Negli ...Taglio stipendi Roma, Pallotta vuole un taglio di 30 milioni. Si va verso la ricapitalizzazione, ecco il piano dei giallorossi Il taglio stipendi è uno degli argomenti che sta monopolizzando la serie ...