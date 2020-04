Roberto Bolle prima di Danza Con Me – Best Of | “È pesante e doloroso”

Leggi su lanostratv

(Di mercoledì 15 aprile 2020)rompe il silenziodicon Me –Of: “Èe doloroso” Sabato 18 aprile andrà in onda inserata su Rai1con Me –Of, il meglio delle tre edizioni dello spettacolo di Capodanno di cui l’Etoileè stato presentatore, direttore creativo e host di grandi artisti. Uno spettacolo che ha parlato a tutto il pubblico, una serata di gioia dedicata alla, anche in chiave ironica. Intervistato dal settimanale Chiha parlato di come sta trascorrendo il suo periodo di isolamento in casa, in cui tutti ci ritroviamo costretti a vivere, a causa della pandemia da coronavirus. Il ballerino conosciuto e apprezzato in tutto il mondo ha dichiarato: “C’è come una cappa opprimente sopra di noie vedere le immagini delle città deserte e degli ospedali, ...