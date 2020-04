Robbio, il Comune sotto la lente degli esperti: “Qui 1 su 4 ha il Coronavirus” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Robbio (Pavia) è stato il primo paese a permettere ai cittadini un test a tappeto: il 22% della popolazione ha o ha avuto il Coronavirus. I casi effettivi di Coronavirus in Italia potrebbero essere dieci volte tanto quelli ufficialmente accertati. A dirlo sono i dati che arrivano da Robbio, un paesino di circa 6mila abitanti … L'articolo Robbio, il Comune sotto la lente degli esperti: “Qui 1 su 4 ha il Coronavirus” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 15 aprile 2020)(Pavia) è stato il primo paese a permettere ai cittadini un test a tappeto: il 22% della popolazione ha o ha avuto il Coronavirus. I casi effettivi di Coronavirus in Italia potrebbero essere dieci volte tanto quelli ufficialmente accertati. A dirlo sono i dati che arrivano da, un paesino di circa 6mila abitanti … L'articolo, illa: “Qui 1 su 4 ha il Coronavirus” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Robbio (Pavia) è stato il primo paese a permettere ai cittadini un test a tappeto: il 22% della popolazione ha o ha avuto il Coronavirus. I casi effettivi di Coronavirus in Italia potrebbero essere ...

